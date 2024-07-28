Литовскую пловчиху представили как нейтральную спортсменку на ОИ

Литовская пловчиха Руте Мейлутите вышла из-за ошибки организаторов под нейтральным флагом на полуфинальный олимпийский заплыв на дистанции 100 метров брассом, передает «Матч ТВ».

Литовка не смогла выйти в финал соревнований, показав 11-й результат. Когда она выходила на заплыв, за ее спиной появился флаг, под которым в нейтральном статусе выступают россияне и белорусы.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее оргкомитет Игр-2024 объяснил пропажу видео с церемонии открытия.