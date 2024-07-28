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В «Химках» объяснили ключевую разницу между РПЛ и Первой лигой

Тренер «Химок» Артига заявил, что в РПЛ не прощают ошибок

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер «Химок» Франк Артига после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что элитный дивизион сильно отличается по силе от Первой лиги. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Ключевое отличие РПЛ от Первой лиги — это то, что здесь очень быстро наказывают за ошибки. Здесь любая потеря или фол могут закончиться голом в контратаке или со штрафного. Мы играли хорошо в первом тайме, но во втором «Спартак» произвел несколько перестановок, которые решили исход игры. Барко отлично пробил со стандарта, нам было в целом трудно ему противостоять. Мы много теряли мяч, допускали много ошибок рядом со своей штрафной, из-за чего у нас не получилось показать результат», — заявил Станкович.

Встреча «Химки» — «Спартак» завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. «Спартак» после двух туров имеет в своем активе три очка. «Химки» набрали после двух туров один балл. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов», встреча пройдет 5 августа. «Химки» 3 августа сыграют на выезде с казанским «Рубином».

Ранее в «Химках» объяснили, почему команда проиграла «Спартаку».

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