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Станкович рассказал, как справляется с давлением в «Спартаке»

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что ощущает давление СМИ и болельщиков

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/IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» заявил, что ощущает давление со стороны СМИ и болельщиков, работая в стане красно-белых. Его слова приводит «Газета.Ru».

«На самом деле давление в «Спартаке» чувствуется, даже на тренировках. Но в этом смысле я немного странный — на меня оно никак не влияет. Конечно, я осознаю, насколько это большой и великий клуб, в моей карьере. Но в моей карьере уже были клубы с большим именем. Что бы ни происходило и сколько бы времени я не проработал в «Спартаке» — месяц, год или 10 лет — я буду делать то, что считаю нужным, и принимать те решения, которые считаю нужными», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 3:1. «Спартак» после двух туров имеет в своем активе три очка. «Химки» набрали после двух туров один балл. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов», встреча пройдет 5 августа. «Химки» 3 августа сыграют на выезде с казанским «Рубином».

Ранее Деян Станкович заявил, что доволен дебютом Эсекьеля Барко за «Спартак».

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