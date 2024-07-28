Теннисистка Андреева поблагодарила российских болельщиков после поражения на ОИ

теннисистка Мирра Андреева обратилась к российским болельщикам после поражения от польки Магды Линетт в матче первого круга Олимпиады, передает «Чемпионат».

«Я слышала русскую речь. Не знаю, прочитает ли кто-то это интервью, но хотелось бы поблагодарить всех, кто болеет», — сказала Андреева.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Соперницы по два раза подали на вылет, не допустили двойных ошибок, россиянка допустила 18 двойных ошибок, а полячка --16.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее Евгений Кафельников назвал сенсацией поражение Андреевой в первом круге Олимпиады.