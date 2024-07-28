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В «Спартаке» остались довольны дебютом Барко

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что доволен дебютом Барко

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» заявил, что доволен дебютом аргентинца Эсекьеля Барко в своей команде.

По его словам, красно-белым также удалось реабилитироваться после поражения от «Оренбурга» в первом туре.

«Важная победа, особенно после результата в «Оренбурге». Сегодня все было по-другому — мы больше боролись, больше шли в единоборства. У нас есть хорошие игроки, чтобы делать разницу на поле — хорошо, что нам это удалось.

Барко — очень взрывной футболист с правильным характером, харизмой, но пока он не показал максимум своих возможностей — думаю, что он выдал только 60% от того, на что мы можем рассчитывать от него», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 3:1. «Спартак» после двух туров имеет в своем активе три очка. «Химки» набрали после двух туров один балл. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов», встреча пройдет 5 августа. «Химки» 3 августа сыграют на выезде с казанским «Рубином».

Ранее стало известно, почему «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ.

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