В сеть попали личные данные израильских спортсменов, участвующих в Олимпиаде

Личные данные израильских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде, попали в сеть. Об этом сообщает французский телеканал TF1.

В интернете появилась информация о результатах анализов крови спортсменов, пароли для доступа к различным сервисам, а также информация о том, кто из израильтян служил в армии.

Расследованием инцидента занимается Национальный центр по борьбе с ненавистью в интернете и Управление по борьбе с киберпреступностью Франции.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее экоактивистов задержали за подготовку диверсии на Олимпиаде.