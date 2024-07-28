МОК опубликовал извинения за скандальную церемонию открытия Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) в официальном заявлении в соцсети X (ранее Twitter) публично извинился за скандальную церемонию открытия Игр, заявив, что на ежедневном брифинге оргкомитет заявил, что никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению не было.

«В оргкомитете заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было непреднамеренно, и им жаль», — добавили в МОК.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на открытии Олимпиады надругались над Библией.