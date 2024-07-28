Задержаны 14 экоактивистов за подготовку диверсии на Олимпиаде

Полиция Франции задержала 14 экоактивистов, которые планировали устроить диверсию во время Олимпийских игр, передает Le Parisien.

Целью диверсии было выражение протеста социальным и экологическим разрушениям Парижа-2024.

Всего в диверсии собирались принять участие 50 человек.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе приехали 15 человек.

Ранее экс-глава МИД Австрии назвала открытие Олимпиады раздуванием шумного уродства.