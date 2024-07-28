Американская гимнастка Симона Байлз получила травму на Олимпиаде, об этом передает New York Post.
Байлз смогла квалифицироваться в финал, набрав 59,566 балла, но покидала она площадку заметно прихрамывая.
Отмечается, что спортсменка получила травму икроножной мышцы во время разминки.
Похожую травму она получила во время Олимпиады в Токио. Тогда Байлз снялась с командного финала.
Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.
В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
Ранее организаторы открытия Олимпиады принесли извинения за церемонию.