Стало известно, почему «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о победе бело-голубых над столичным «Локомотивом» в матче чемпионата России, отметив низкую реализацию красно-зеленых, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Личку не устроило качество игры «Динамо»? Тренер ищет недостатки в игре и не зацикливается на достоинства. «Локомотив» в этой встрече показал, что потенциал у него есть. Просто реализация не на должном уровне», — сказал Силкин.

Встреча с «Локомотивом», которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 3:1.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Марцела Лички с таким же счетом переиграл воронежский «Факел». В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Динамо» пообещал сослать футболистов работать в «Пятерочку».