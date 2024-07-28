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Французская велогонщица потеряла сознание во время соревнований на Олимпиаде

Велогонщица из Франции Лекомте потеряла сознание во время соревнований на ОИ

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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Французская спортсменка Лоана Лекомте не смогла закончить дистанцию в дисциплине маунтинбайк, упав на жесткую поверхность и потеряв на несколько секунд сознание, передает «Чемпионат».

После падения ее унесли на носилках. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, спортсменка чувствует себя хорошо.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ислам Махачев вновь раскритиковал церемонию открытия Олимпиады.

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