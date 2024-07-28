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Гол новичка «Спартака» Барко помог команде обыграть «Химки» в матче РПЛ

«Спартак» обыграл со счетом 3:1 «Химки» в матче РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл на выезде подмосковные «Химки» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 49 минуте счет в матче открыл новичок «Спартака» Эсекьель Барко. Через шесть минут преимущество красно-белых удвоил Манфред Угальде. Срджан Бабич довел счет до разгромного, но Бутта Магомедов на последней минуте отыграл один мяч.

«Спартак» после двух туров имеет в своем активе три очка. «Химки» набрали после двух туров один балл.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» сыграет на своем поле с самарскими «Крыльями Советов», встреча пройдет 5 августа. «Химки» 3 августа сыграют на выезде с казанским «Рубином».

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