Россиянка Александрова вылетела с турнира Олимпиады в одиночном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление в одиночном разряде на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В матче первого круга российская спортсменка проиграла представительнице Юань Юэ. Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:7, 6:2.

Во втором круге олимпийского турнира Юэ встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари.

Александровой еще предстоит выступление в парном разряде, где она играет вместе с Еленой Весниной.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее организаторы открытия Олимпиады принесли извинения за церемонию.