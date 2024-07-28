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Дмитрий Медведев назвал церемонию открытия Игр позорным фрик-шоу

Медведев призвал сравнить «позорную» церемонию ОИ в Париже с Играми в Сочи

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал омерзительным зрелищем церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2024.

«Такой позор! А теперь вспомните и сравните с Олимпиадой в Сочи или чемпионатом мира по футболу, с блеском проведенными в нашей стране. Отключайте телевизоры и не следите за позорным фрик-шоу в интернете!» — заявил Медведев.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Позднее, 28 июля, организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ислам Махачев вновь раскритиковал церемонию открытия Олимпиады.

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