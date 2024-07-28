Серена Уильямс заявила, что из-за проливного дождя в Париже у нее отпали ресницы

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая приняла участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на проливной дождь и назвала неожиданную проблему, с которой столкнулась из-за непогоды.

«У вас когда-нибудь был незабываемый момент? У меня был вчера. По-настоящему незабываемо. От участия в потрясающей церемонии открытия на Олимпиаде в Париже до катания на лодке под дождем. А он был проливным! Настолько, что мои ресницы сразу же отпали. Незабываемо!» — написала теннисистка.

Американская спортсменка является пятикратной победительницей итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. Также в ее активе четыре золотых медали Олимпийских игр. В 2022 году Серена объявила об окончании профессиональной карьеры.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Ранее видео скандального открытия Олимпиады в Париже пропало с официальных ресурсов.