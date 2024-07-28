Тренер «Локомотива» провел серьезный разговор в раздевалке после поражения от «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов на послематчевой пресс-конференции после игры второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» заявил, что провел серьезную беседу с игроками по окончании игры. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, футболисты должны быть максимально сосредоточены всю игру, а не лишь отрезками.

«Поговорили серьезно в раздевалке — мы вышли из раздевалки, имели два выхода один на один, Сарвели и Самошников, а потом пропускаем с трех метров… Мы не детско-спортивная школа, мы играем за очки, на результат. Необходима концентрация на протяжении всего матча. Мы действительно имели моменты, можно при желании назвать эту игру матчем упущенных возможностей, но счет есть счет», — заявил Галактионов.

Встреча с «Динамо», которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 1:3.

В первом туре РПЛ «Локомотив», которому выпало проводить матч-открытие нового сезона, обыграл тольяттинский «Акрон» — 3:2. «Железнодорожники» следующий поединок проведут на выезде против грозненского «Ахмата» 4 августа. Начало матча — 20:30 мск.

Ранее тренер «Динамо» пообещал сослать футболистов работать в «Пятерочку».