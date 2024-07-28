«Мы шокированы»: американская компания отзовет рекламу с Олимпиады-2024

Американская технологическая компания C Spire приняла решение отозвать рекламу с Олимпийских игр — 2024 из-за скандальной церемонии открытия. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Мы были шокированы высмеиванием «Тайной вечери» во время открытия Олимпиады в Париже. Компания откажется от рекламы на этих Олимпийских играх», — указано в заявлении.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее в Италии назвали убожеством открытие Олимпиады.