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Медведев объяснил, почему отказался жить в олимпийской деревне

Теннисист Медведев объяснил отказ от жизни в олимпийской деревне

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Violeta Santos Moura/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил различными нюансами тот факт, что он отказался жить в олимпийской деревне во время летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Его слова приводит Sports.ru.

«Но есть много нюансов, от которых очень устаешь. Мы, теннисисты, привыкли, что у нас своя бешеная рутина — все расписано по минутам. А там пока дойдешь до столовой, пока дождешься очереди… Или рано утром нужен автобус, а он не пришел. Или пришел, но не вовремя. От этого реально начинает болеть голова», — заявил он.

В первом круге на Олимпиаде россиянин обыграл представителя Австралии Ринки Хидзикату. Встреча, которая продлилась ровно один час, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Следующим соперником российского теннисиста будет победитель матча Робин Хасе — Себастиан Офнер.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Медведев признался, что ему было страшновато перед Олимпиадой.

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