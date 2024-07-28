Тренер «Динамо» заявил, что его команда могла разгромно проиграть «Локомотиву»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка на послематчевой пресс-конференции заявил, что его команда могла разгромно проиграть «Локомотиву» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Газета.Ru».

«Понятно, что когда ты выигрываешь у «Локомотива» со счетом 3:1 составом U-21, это очень хорошо. Нам было нелегко против Воробьева и Пиняева, они очень хорошие футболисты для российского уровня. «Локомотив» должен был забивать два гола после первых десяти минут и вести 3:1, мог даже крупнее, но не смог — и это уже не наша проблема. Затем мы смогли реализовать два момента и выиграть. Но это уже неважно — мы про все забудем и начнем готовиться к следующему дерби, уже против «Спартака», — заявил Личка.

Встреча с «Динамо», которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 3:1.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Мацрела Лички с таким же счетом переиграл воронежский «Факел». В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее в «Локомотиве» объяснили большое количество пропущенных мячей на старте РПЛ.