В «Локомотиве» объяснили большое количество пропущенных мячей на старте РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон после поражения от столичного «Динамо» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал причину, по которой «железнодорожники» пропустили пять мячей на старте турнира. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Когда команда пропускает, всегда винят защитников, но в такой ситуации нужно спрашивать со всех футболистов. Думаю, основная причина – нехватка концентрации», — заявил он.

Встреча с «Динамо», которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 1:3.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Мацрела Лички с таким же счетом переиграл воронежский «Факел». «Локомотив», которому выпало проводить матч-открытие нового сезона, обыграл тольяттинский «Акрон» — 3:2.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени. «Железнодорожники» следующий поединок проведут на выезде против грозненского «Ахмата» 4 августа. Начало матча — 20:30 мск.

Ранее игрок «Локомотива» назвал журналиста дурачком после поражения от «Динамо».