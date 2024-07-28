Стал известен новый чемпион UFC в полусреднем весе

Американский боец Белал Мухаммад на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 304 одержал победу над чемпионом промоушена в полусреднем весе Леоном Эдвардсом и забрал себе титул.

Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением.

Мухаммад выступает на профессиональном уровне, начиная с 2012 года, известен по участию в турнирах крупных бойцовских организаций UFC, Bellator MMA. Боец — бывший чемпион Titan Fighting Championship (Titan FC) в полусреднем весе. В UFC он дебютировал в 2016 году.

До боя с Эдвардсом Мухаммад провел поединок на UFC 288 в мае 2023 года. Также единогласным судейским решением он победил бывшего претендента на титул Гилберта Бёрнса, который представляет Бразилию.

Эдвардс — английский боец ямайского происхождения, представитель полусредней весовой категории. Он выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и BAMMA, бывший чемпион BAMMA в полусреднем весе.

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