Жулин назвал открытие Олимпиады шабашем чертей

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин раскритиковал церемонию открытия летних Олимпийских игр — 2024, заявив, что у людей не осталось ничего святого. Его слова приводит ТАСС.

«Это ужасно, мне жалко Европу — она катится совсем не туда, не тот вектор взяли. А кто у них факел нес? Снуп Догг? Человек, который пропагандирует наркотики? Это же неправильно, это олимпийское движение, это спорт. Все происходящее сейчас — шабаш чертей», — заявил Жулин.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее 55-летняя грузинская спортсменка повторила рекорд по числу участий в Олимпиадах.