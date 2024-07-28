В Польше комментатора отстранили от работы на ОИ из-за критики церемонии

Польское телевидение отстранило от работы на Олимпийских играх в Париже одного из самых авторитетных спортивных журналистов в стране Пшемыслава Бабяжа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мир без неба, народов и религий. Это видение мира, который должен объять всех», — отметил комментатор.

В заявлении телеканала указали, что толерантность является не только основной олимпийской идеей, но и основой стандартов, которыми руководствуется новое Польское телевидение. Канал после «скандальных слов» Бабяжа отстранил журналиста от исполнения служебных обязанностей.

Некоторые эпизоды церемонии открытия Олимпийских игр в Париже оказались совершенно отвратительными. Об этом заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась в пятницу, 26 июля. В социальных сетях многие пользователи выразили негативную реакцию на сцену, которая была воспринята как пародия на «Тайную вечерю».

Ранее в РПЦ оценили намек на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже.