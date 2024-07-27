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Российский пловец Сомов не смог выйти в финал Олимпийских игр

Российский пловец Сомов не сумел отобраться в финал Олимпиады

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Александр Щербак/ТАСС

Российский пловец Евгений Сомов не сумел отобраться в финал дистанции 100 метров брассом на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

В полуфинальном заплыве Сомов показал седьмой результат.

Сомов является единственным представителем России в водных видах спорта. Изначально сообщалось, что он выступит только на стометровке брассом. Однако 27 июля стало известно, что спортсмен проплывет на Олимпиаде на дистанции 50 метров кролем.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26 числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Ислам Махачев назвал открытие Олимпиады в Париже позором.

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