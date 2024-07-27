Российская гимнастка показала фигуру в мини-бикини

Российская гимнастка Яна Кудрявцева на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографией.

Спортсменка позирует на яхте в открытом раздельном купальнике.

Кудрявцева является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Она 13 раз выигрывала золото чемпионатов мира и девять раз чемпионаты Европы. Ей принадлежит рекорд: она стала самой молодой гимнасткой, ставшей абсолютной чемпионкой мира (15 лет).

Летом 2018 года Яна Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева. 25 декабря 2018 года у них родилась дочь Ева. В 2020 году у пары родилась вторая дочь, которую назвали Зоей.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее ринг-герл выложила фото в коротком платье.