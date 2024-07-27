Игрок «Локомотива» назвал журналиста дурачком после поражения от «Динамо»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян после поражения от столичного «Динамо» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сделал замечание журналисту в микст-зоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Зачем ты мне тычешь камерой в лицо? Ты меня выведешь? Веди себя достойно и уважительно относись к футболистам. Я тебе отвечал много раз, а ты ведешь себя как дурачок», — сказал Тикнизян.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась со счетом 3:1.

«Динамо» одержало вторую победу подряд. В первом туре РПЛ столичный клуб под руководством Мацрела Лички с таким же счетом переиграл воронежский «Факел». «Локомотив», которому выпало проводить матч-открытие нового сезона, обыграл тольяттинский «Акрон» — 3:2.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет «Акроном», игра состоится 3 августа и начнется в 15:00 по московскому времени. «Железнодорожники» следующий поединок проведут на выезде против грозненского «Ахмата» 4 августа. Начало матча — 20:30 мск.

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