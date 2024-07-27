Украина в меньшинстве вырвала победу у Марокко на Олимпиаде

Сборная Украины обыграла команду Марокко во втором туре группы В на футбольном турнире Олимпийских игр — 2024 во Франции.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе украинской команды голами отметились Дмитрий Крыськив и Игорь Краснопир. Единственный гол марокканской сборной оформил Суфьян Рахими с пенальти.

Сборная Украины играла в меньшинстве с 63-й минуты, когда Владимир Салюк получил прямую красную карточку.

После двух сыгранных туров все команды группы В набрали по три очка. В этой группе также выступают национальные команды Аргентины и Ирака.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26 числа на реке Сена. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российская велогонщица осталась без медали на Олимпиаде.