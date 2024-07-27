Депутат Свищев: все жители Парижа против Олимпиады

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что все жители Парижа против Олимпийских игр, передает ТАСС.

«Церемония открытия не была мне интересна. Все жители Парижа против Олимпиады. Гости постоянно жалуются — пока это провал», — сказал Свищев.

Также Свищев отметил, что во всех частях Парижа люди сталкивались с бомжами и полчищами крыс.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Эммануэль Макрон восхитился открытием Олимпиады.