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Олимпиаде предрекли много косяков

Экс-футболист Булыкин: На Олимпиаде будет много косяков

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Ricardo Mazalan/Reuters

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Олимпийские игры в Париже не обойдутся без косяков, передает «РБ Спорт».

«Много за что можно предъявлять претензии французам. За поезда, и за самолёты, и за гостиницы, в которых забастовки. Косяков будет еще прилично», — сказал Булыкин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию открытия Олимпийских игр в Париже.

До этого радиостанция Franceinfo сообщала, что часть зрителей покинула церемонию открытия Олимпийских игр в Париже еще до начала из-за плохой видимости.

Зрители с возгласами «Нам ничего не видно!» покидали трибуны, до этого отстояв большую очередь для проверки QR-кодов под дождем. На опубликованных фотографиях видно, что трибуна располагается на одном уровне примерно в ста метрах от Сены за металлическими заграждениями.

Ранее в Париже завершилась церемония открытия Олимпийских игр.

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