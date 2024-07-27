Олимпиаде предрекли много косяков

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Олимпийские игры в Париже не обойдутся без косяков, передает «РБ Спорт».

«Много за что можно предъявлять претензии французам. За поезда, и за самолёты, и за гостиницы, в которых забастовки. Косяков будет еще прилично», — сказал Булыкин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию открытия Олимпийских игр в Париже.

До этого радиостанция Franceinfo сообщала, что часть зрителей покинула церемонию открытия Олимпийских игр в Париже еще до начала из-за плохой видимости.

Зрители с возгласами «Нам ничего не видно!» покидали трибуны, до этого отстояв большую очередь для проверки QR-кодов под дождем. На опубликованных фотографиях видно, что трибуна располагается на одном уровне примерно в ста метрах от Сены за металлическими заграждениями.

Ранее в Париже завершилась церемония открытия Олимпийских игр.