Православный священник отреагировал на открытие Олимпиады одной картинкой

Православный священник Павел Островский прокомментировал в своем Telegram-канале церемонию открытие Олимпиады, выложив картинку, на которой написано, что данное видео не рекомендовано к просмотру детям.

«Все, что вам надо знать о церемонии открытия Олимпиады в Париже», — написал Островский.

Впервые в истории Олимпиад церемония проходила не на стадионе, а на фоне достопримечательностей города — атлеты проплыли по Сене от Аустерлицкого до Йенского моста на 180 лодках.

Перед открытием Игр в Париже олимпийский факел пронес рэпер Снуп Догг, а факелоносец в костюме ассасина пробежал с олимпийским огнем по крышам города.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Илон Маск назвал открытие Олимпиады вопиющим неуважением к христианам.