Олимпийский флаг на Играх в Париже повесили в перевернутом виде

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде. Сообщения об этом появились в соцсетях.

На фотографиях, опубликованных в официальных каналах Олимпиады, видно, что флаг повесили двумя, а не тремя кольцами вверх.

Кадры с открытия Игр можно увидеть в галерее «Газеты.Ru».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию открытия Олимпийских игр в Париже.

До этого радиостанция Franceinfo сообщала, что часть зрителей покинула церемонию открытия Олимпийских игр в Париже еще до начала из-за плохой видимости.

Зрители с возгласами «Нам ничего не видно!» покидали трибуны, до этого отстояв большую очередь для проверки QR-кодов под дождем. На опубликованных фотографиях видно, что трибуна располагается на одном уровне примерно в ста метрах от Сены за металлическими заграждениями.

Ранее в Париже зажжением олимпийского огня завершилась церемония открытия летних Олимпийских игр.