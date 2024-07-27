В Париже завершилась церемония открытия Олимпийских игр

Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Об этом объявили президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Париже завершилась церемония открытия летних Олимпийских игр зажжением олимпийского огня.

Зажгли огонь Олимпиады трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. На огромном аэростате огонь поднялся над Парижем. После этого перед зрителями выступила канадская певица Селин Дион, которая не появлялась на публике с 2022 года.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию. Как проходила церемония открытия Олимпийских игр в Париже, можно увидеть в галерее «Газеты.Ru».

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее часть зрителей покинула церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.