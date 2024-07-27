Олимпийский огонь зажжен в Париже

В Париже зажжением олимпийского огня завершилась церемония открытия летних Олимпийских игр.

Объявил об открытии Олимпиады президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы все уважаем одни и те же правила, мы все уважаем друг друга, это место для всех. Мы живем в солидарности», — сказал глава Международного комитета (МОК) Томас Бах.

Зажгли огонь Олимпиады трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. Интересно, что на огромном аэростате олимпийский огонь поднялось над Парижем. После этого перед публикой выступила канадская певица Селин Дион, которая не появлялась на публике с 2022 года из-за тяжелой болезни.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее стало известно, кто из звезд выступит на открытии ОИ-2024.