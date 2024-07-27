Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийский огонь зажжен в Париже

В Париже зажжен огонь летней Олимпиады 2024 года

close
100%
Pavlo Gonchar/Global Look Press

В Париже зажжением олимпийского огня завершилась церемония открытия летних Олимпийских игр.

Объявил об открытии Олимпиады президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы все уважаем одни и те же правила, мы все уважаем друг друга, это место для всех. Мы живем в солидарности», — сказал глава Международного комитета (МОК) Томас Бах.

Зажгли огонь Олимпиады трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. Интересно, что на огромном аэростате олимпийский огонь поднялось над Парижем. После этого перед публикой выступила канадская певица Селин Дион, которая не появлялась на публике с 2022 года из-за тяжелой болезни.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее стало известно, кто из звезд выступит на открытии ОИ-2024.

Все новости на тему:
Олимпиада 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами