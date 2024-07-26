Режиссер Богомолов раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Российский режиссер Константин Богомолов раскритиковал в своем Telegram-канале церемонию открытия Олимпиады.

«Худшее открытие Олимпиады ever… дико скучно, провинциально и просто убого», — написал Богомолов.

Церемония открытия проходит в эти минуты в Париже. Участники Олимпиады проплывают по сене на лодках. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Церемония закрытия Игр состоится 11 августа.

Ранее уроженец Дагестана стал знаменосцем сборной Албании на ОИ.