Иностранный футболист назвал Акинфеева суперзвездой

Футболист московского ЦСКА Мойзес назвал голкипера команды Игоря Акинфеева суперзвездой, передает Metaratings.ru.

«Я уже выступал со многими выдающимися суперзвездами. Акинфеев, без сомнения, входит в когорту таких игроков», — сказал Мойзес.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. За ЦСКА голкипер сыграл уже 766 матчей, из которых 363 игры провел «на ноль».

Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе – на его счету уже 21 сезон за армейский клуб. В конце сезона-2023/24 он переподписал контракт еще на два года.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков. На первом месте сезон завершил петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар», московское «Динамо» замкнуло тройку сильнейших.

Ранее Акинфеев рассказал о желании после завершения карьеры.