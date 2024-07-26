Призер чемпионата мира: даже забыла, что сейчас идет Олимпиада

Серебряный призер ЧМ-2012 в женском одиночном катании Алена Леонова призналась в том, что забыла об Олимпиаде, передает «РБ Спорт».

«Слежу ли я за Олимпиадой в Париже? Я совсем забыла, что сейчас стартовала летняя Олимпиада. Конечно, мне более интересны зимние Олимпийские игры», — сказала Леонова.

Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года состоится 26 июля на реке Сена, начало — 20:30 по мск. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее возле спорткомплекса «Лужники» появился Олимпийский Мишка.