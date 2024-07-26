Пять россиян попали в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века

ESPN представил список из 25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) XXI века, включив в него пять россиян.

Александр Овечкин занял второе место, на девятой строчке расположился Евгений Малкин, Никита Кучеров занял 17-е место, 19-м стал Андрей Василевский, Павел Дацюк расположился на 22-й строчке.

Лучшим хоккеистом был признан Сидни Кросби.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Всего в прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин признался, что скучает по международным турнирам.