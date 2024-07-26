ФХР назвала условия расторжения контракта с КХЛ

Правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло предложение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов, если будет соблюден ряд условий. Об этом передает пресс-служба ФХР.

Клубы должны будут уважать контракты хоккеистов, выступающих в соревнованиях КХЛ и ФХР. Клубы КХЛ должны будут отпускать игроков на крупные турниры сборных, если там будет принимать участие национальная команда России. В каждом хоккейном клубе КХЛ должна быть детская школа с командами как минимум восьми возрастов (от 8 до 16 лет), которые должны принимать участие в соревнованиях ФХР.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее российский специалист заявил, что КХЛ нужно брать пример с балета.