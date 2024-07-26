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Власти Франции созывают кризисный штаб из-за саботажа в день открытия Игр

Во Франции созывают кризисный штаб из-за нарушения графика ж/д в день Игр

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kovop/Shutterstock

Власти Франции созывают кризисный штаб из-за инцидента с нарушением графика движения поездов в день открытия Олимпийских игр, передает BFMTV.

«И.О. премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба Министерства транспорта в Париже», — говорится в сообщении.

Церемония открытия летних Олимпийских игр во Франции должна состояться вечером 26 июля. Утром в этот день новостное агентство Reuters сообщило, что в работе ряда железнодорожных линий республики произошел сбой. Особенно сильно было нарушено движение на юго-восточном и атлантическом направлениях.

Корреспонденты выяснили, что сеть высокоскоростных поездов TGV подверглась атаке вандалов. Из-за этого на вокзалах застряли сотни тысяч человек, которые теперь не могут добраться до нужных им мест.

Начало церемонии открытия Олимпийских игр запланировано на 20.30 по московскому времени.

Ранее нарушение движения поездов в день открытия ОИ назвали саботажем.

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