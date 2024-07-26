Отцу пропавшего в Петербурге велогонщика предложили купить информацию о его местоположении

Николай Еськов, отец пропавшего в Санкт-Петербурге велогонщика Никиты Еськова, рассказал, что ему предлагали купить информацию о местоположении его сына. Об этом сообщил сам Еськов-старший, его слова приводит Telegram-канал 78.

«Где-то 23 июля со мной связывается узбек, пишущий английскими буквами. Написал предложение: «Я знаю, где он. Если вы мне дадите деньги на квартиру, я скажу, покажу, где он», — поделился он.

Еськов-старший был готов заплатить неизвестному мужчине, он предложил ему приехать и показать место, однако тот отказался, поскольку побоялся ехать из-за отсутствия документов. Позднее сотрудник правоохранительных органов позвонил по номеру, с которого связались с Еськовым-старшим, трубку взял мужчина. Однако после вопроса о местоположении собеседник отключился, а номер стал неактивен.

В ориентировке, опубликованной на сайте добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», указано, что Еськов уехал на автомобиле 5 июля 2024 года в неизвестном направлении.

close 100% Поисковый отряд «ЛизаАлерт»/VK

По информации «Фонтанки», пропаже велогонщика предшествовала ссора с родственниками, после которой он съехал с квартиры и больше не выходил на связь. Отец спортсмена рассказал, что ему удалось дозвониться на телефон сына, но на вызов ответил посторонний человек.

С 2012 года Еськов выступает за команду «Русвело». За выдающиеся спортивные достижения Еськов был удостоен почетного звания «Мастер спорта России международного класса».

Ранее российскому велогонщику Михаилу Яковлеву разрешили перейти в сборную Израиля.