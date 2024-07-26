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Олимпийский чемпион Яковлев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Олимпийский чемпион Яковлев получил орден «За заслуги перед Отечеством»

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Личный архив Егора Яковлева

Олимпийский чемпион Егор Яковлев, являющийся капитаном магнитогорского «Металлурга», был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом «Газете.Ru» сообщила агент хоккеиста.

Награду хоккеисту вручил уполномоченный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Быть победителем это не возможность почевать на лаврах, а большая ответственность. Сейчас, с получением такой награды ответственности стало еще больше», — заявил Яковлев.

«Металлург» завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2023/24. Выигранный трофей стал для «Металлурга» третьим в истории КХЛ, и по числу трофеев «Магнитка» делит лидерство с казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА.

В составе сборной России Яковлев выиграл золото Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане и чемпионат мира — 2014 в Минске. также на его счету серебряные медали мирового первенства в 2015 году и Олимпиады-2022. В своей клубной карьере он выступал в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Джерси Дэвилз», а в «Металлург» перебрался в 2019 году.

Ранее Александр Овечкин высказался о развитии хоккея в России.

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