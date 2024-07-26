Во Франции атаковали ж/д сеть в день открытия Олимпиады

Неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV в день открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, что привело к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны. Об этом сообщает Reuters.

«Вандалы атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV, совершив ряд скоординированных действий, которые привели к серьезным сбоям в работе некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны», — указано в статье.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее на Олимпиаде в Париже столкнулись с двумя проблемами.