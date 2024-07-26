«Мне кажется, она справилась»: Туктамышева о возвращении Валиевой на лед

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поздравила российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, с возвращением на лед. Ее слова приводит Sport24.

«После долгого перерыва возвращаться на лед всегда очень волнительно. Но, мне кажется, она справилась. Надеюсь, у нас будет возможность встретиться и поболтать об этом, что происходит в наших жизнях. А так Камилу, конечно, можно только поздравить с возвращением на лед», — заявила Туктамышева.

22 июля Валиева впервые вышла на лед после объявления о дисквалификации, исполнив главную роль в ледовой постановке «Руслан и Людмила».

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии. 25 июля CAS отклонил апелляцию России на лишение золота.

Ранее ОКР выступил с заявлением после решения CAS отклонить апелляции России по медалям ОИ.