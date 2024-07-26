Костомаров пожелал удачи российским теннисистам на Олимпиаде

Олимпийский чемпион — 2006 в танцах на льду Роман Костомаров, который в 2023 году перенес ряд операций по ампутации, признался, что у него снизился интерес к Олимпиаде, однако заявил, что намерен следить за выступлениями российских теннисистов на соревнованиях в Париже. Его слова приводит Sport24.

«Ребята, которые будут там выступать от нас, не имели никаких запретов, поэтому они будут. Я всегда болею за них, желаю им удачи. И Даниил Медведев, и девочки наши — всем большой удачи, а лучше побед. Доказывать и показывать всем, что мы действительно страна, которая воспитывает чемпионов», — заявил он.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Дмитрий Губерниев подверг критике организацию Олимпиады в Париже.