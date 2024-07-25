Экс-футболист «Спаратка» не уверен, что Барко сможет заменить Промеса в команде

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что не уверен в том, что новичок команды Эсекьель Барко сможет заменить Квинси Промеса, передает «Спорт-Экспресс».

«Это разные игроки. Барко — игрок средней линии, но атакующая функция есть. Промес был ведущим игроком и стал лидером. Сможет ли лидером стать Барко — сложно сказать», — сказал Гладилин.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Ривер Плейт» 28 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил два мяча и сделал семь результативных передач. Барко вызывался в сборные Аргентины U20 и U23, также он провел три матча за олимпийскую национальную команду.

Игра между «Спартаком» и «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее Барко рассказал о влиянии Лионеля Месси на его игру.