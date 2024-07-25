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Российский пловец об отмене Игр дружбы: мы остались ни с чем

Российский пловец Минаков разочарован отменой Игр дружбы

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Александр Кряжев/РИА Новости

Трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков заявил, что он разочарован отменой Игр дружбы, передает «Матч ТВ».

«Игры дружбы — то, ради чего мы жили в этом году. Ради них многие спортсмены отказались получать нейтральный статус и ехать на Олимпиаду. Отмена турнира — это большой удар», — сказал Минаков.

Минаков отметил, что спортсмены, которые трудились на прошлой Олимпиаде, на чемпионатах мира остаются ни с чем.

16 июля президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что Игры дружбы перенесены на 2025 год.

Россия создала Игры дружбы в качестве альтернативы Олимпийским играм. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова заявила, что многих подломил перенос Игр дружбы.

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