Стало известно, когда МОК планирует вручить перераспределенные решением CAS медали фигуристов

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет провести церемонию награждения фигуристов, которые заняли призовые места в командном турнире, на парижской Олимпиаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.

«МОК будет работать с ISU, Олимпийским комитетом США и Олимпийским комитетом Японии, чтобы привезти спортсменов в Париж для проведения церемонии награждения», — заявили в МОК.

Россия переместилась с первого места командного турнира на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Валиева попробовала себя в боксе.