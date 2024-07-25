Уроженка Москвы снялась с Олимпиады

Победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, снялась с Олимпиады, передает «Чемпионат».

Казахстанскую спортсменку, которая родилась в Москве, заменит представительница Австралии Дарья Савилл. В миксте вместо пары Рыбакина/Бублик выступят Надия Подороска и Максимо Гонсалес из Аргентины.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

В конце 2023 года МОК решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российская гимнастка вошла в топ-25 лучших олимпийцев XXI века.