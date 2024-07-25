Татьяна Тарасова: не думаю, что CAS хочет сделать России подлянку

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции России на перераспределение медалей командного турнира фигуристов, который прошел в рамках Олимпиады 2022 года, передает RT.

«Без баллов Камилы Валиевой сборная России просто не может претендовать на золото. Не думаю, что стране хотят сделать подлянку. Результат аннулирован», — сказала Тарасова.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Валиева пошутила над своей тренировкой по боксу.