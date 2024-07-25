Журова: CAS отклонил апелляцию России по итогам турнира фигуристов ОИ-2022 из-за политики

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а также российских фигуристов на лишение их золотой медали в командном турнире Игр 2022 года по политическим мотивам, передает РИА Новости.

«А других случаях, например, американцы имели положительное решение вопроса в похожих ситуациях. Но по политическим причинам с нами этого не случится», — сказала Журова.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее Валиева раскрыла, в каком ампула планирует поработать.